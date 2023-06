Mirela Balan a absolvit Universitatea Babes-Bolyai, specialitatea geografie-engleza, in anul 2002. A publicat versuri in revistele: Plumb, Cetatea lui Bucur, Fereastra, 13 Plus, Agora literara, Momentum, Tribuna, Ateneu etc. In 2011, a debutat cu volumul de versuri Un sarut mai adanc (Ed. ArtBook), volum premiat in cadrul Festivalului National de Literatura si Folclor Armonii de primavara, organizat la Viseul de Sus in mai 2014. In acelasi an, a tiparit o alta carte de poezie, intitulata ... citeste toata stirea