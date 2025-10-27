Editeaza

Comuna ,,Rebrisora''. (Schita monografica-istorica), Iulie 1901

Comuna ,,Rebrisora''. (Schita monografica-istorica), Iulie 1901

compusa de:

Macedon Linul

Inv. la scola fund.

Naseud

Rebrisora, Iulie 1901

Onorat Public!

Iubiti Consateni!

Biserica

In Rebrisora exista de present doua biserici, una ,,Biserica din jos'' cum i-i dicem noi, er alta este ,,Biserica de pe Ghersa'', care isi are numele dela Valea ce trece prin mijlocul comunei, dela Valea Ghersa.

Amendoue acestea biserici sunt mici si de lemn si in stare asa de slaba, incat, cu deosebire ,, ...citește toată știrea

