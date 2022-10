Constantina Raveca Buleu: O carte postuma a lui Andrei Moldovan

"Daca ma vad nevoit sa afirm ca nu am ajuns la concluzii conform asteptarilor, nu inseamna ca a fost o munca zadarnica si ca nu exista cateva observatii de luat in seama" - noteaza regretatul Andrei Moldovan in studiul introductiv al volumului sau postum Romanele poetilor, aparut in 2022 la Editura Scoala Ardeleana din Cluj-Napoca, intr-o editie ingrijita de Ioan Pintea si Menut Maximinian. Formulata la capatul unei aprofundate cercetari iscate de o suita de intrebari si probleme generate de ... citeste toata stirea