Corespondenta din Spania: Lansare de carte a bistriteanului Sorin Balascau

In Quintanar de la Orden (Spania) a avut loc lansarea cartii "INEVITABIL" a scriitorului Sorin Balascau, la care am participat alaturi de romani si spanioli.Felicitari scriitorului nostru bistritean pentru promovarea culturii romanesti atat in Romania cat si in strainatate, este autorul a sase carti tiparite in limba romana si spaniola.Chiar daca un scriitor roman a ales sa plece in alta tara, nu va inceta niciodata sa poarte cu el tara in care s-a ... citeste toata stirea