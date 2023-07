La initiativa presedintelui IGF, prof. dr. Dorel Cosma, indragita interpreta a cantecului popular bistritean Cornelia Ardelean Archiudean a primit din partea Uniunii Mondiale de Folclor titlul de artist emerit.Certificatul a fost inmanat in cadrul unei editii speciale realizata de Dorel Cosma, directorul postului de televiziune AS TV."Am gandit acordarea acestei distinctii de mai mult timp. Cornelia Ardelean are o activitate deosebita, slujind cu cinste folclorul romanesc. Pentru toata ... citeste toata stirea