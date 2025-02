Credibilele "iubiri incredibile"

Cartea lui Silviu Guga, "Incredibilele iubiri" ( Editura "Limes", 2024 ) este cea de-a treia a autorului, dupa romanul "Baiatul din doua lumi" si volumul de eseuri "Guvernat de memorie", si contine douasprezece scrisori, aranjate in tot atatea capitole, care, marturiseste scriitorul, "ar face scriitor pe oricine", si sa nu aiba imaginatie, daca are norocul, asa cum a avut el, sa le primeasca in manuscris. Noi, ca cititori, nu avem alta alternativa, decat sa-l credem pe scriitor, pana la proba ... citește toată știrea