Cronica unei morti anuntate

Gheorghe Sasarman (9 aprilie 1941, Bucuresti), arhitect de profesie, este un scriitor din prima generatie postbelica a subgenului SF. Dupa absolvirea Institutului de Arhitectura Ion Mincu a fost redactor la Scanteia (pana in 1974), apoi la saptamananul Conteporanul (1974-1982). In 1983 s-a stabilit in Germania. In 1978 obtine un doctorat in teoria arhitecturii.A publicat, intre altele, Catastrofa mezonica, in 1963, in coautorat cu I. M. Stefan, Oracolul, 1969, Cuadratura cercului, 1975 ... citește toată știrea