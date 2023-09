Atunci cand vine vorba de antrenamentele fizice, cheia succesului si a perseverentei consta in gasirea unei surse de motivatie si concentrare. O modalitate eficienta si placuta de a-ti imbunatati performanta este sa asculti muzica in timp ce faci exercitii fizice. Indiferent daca te antrenezi acasa sau intr-o sala de sport, muzica are un impact semnificativ asupra rezultatelor tale.Iata 5 avantaje pe care le are ascultatul muzicii in timpul antrenamentelor asupra corpului si performantei ... citeste toata stirea