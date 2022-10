Cum sa ai niste tinute cool si ideale pentru toamna

Esinutele de toamna nu trebuie sa fie monotone si plictisitoare, poti crea niste variante cu adevarat deosebite facand combinatiile potrivite. Alegerea pieselor si combinarea lor in variante cat mai suprizatoare reprezinta cheie unor tinute de toamna cool, reusite, fara prea mult efort si comode, in acelasi timp. Daca te-ai plictisit de clasicele combinatii pe care le porti in fiecare toamna, continua sa citesti pentru a-ti lua doza de inspiratie din sugestiile noastre in materie de moda.Vezi ... citeste toata stirea