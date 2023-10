Preotul Emanuel Vidican publica la Editura "Renasterea" din Cluj- Napoca, in anul 2022, prima carte, care constituie lucrarea lui de doctorat, intitulata "Importanta omiletica a cazaniilor romanesti". Cartea, tiparita cu binecuvantarea IPS Andrei, cu o prefata semnata de catre Pr. Prof. univ. dr. Vasile Gordon, indrumator stiintific, are valori multiple, dintre care trei sunt mai importante: de cult, de cultura si de literatura. De vreme ce cartea isi are radacini in texte sfinte, pe care ... citeste toata stirea