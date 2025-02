Profesorul si Scriitorul Cornel Cotutiu implineste 80 de ani. E de necrezut ! ...Il cunosc de demult, din tineretea mea de licean. Un profesor sobru, distins, usor de recunoscut in Becleanul de odinioara, "o localitate nu prea mare ca sa fie oras, si nici prea mica, sa fie comuna", cum zice D.R. Popescu.Prima carte pe care am primit-o cu autograf de la un scriitor a fost "In cautarea altui final" de Cornel Cotutiu. A fost, de fapt, si prima lansare de carte la care am participat. Eram elev, ... citește toată știrea