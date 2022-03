De Ziua Internationala a Poeziei, un eveniment In memoriam Ion Urcan, lansarea antologiei "Secundele melcului"

De Ziua Internationala a Poeziei, Editura Scoala Ardeleana si Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud organizeaza un eveniment In memoriam Ion Urcan, de la a carui moarte se implinesc 2 ani (21 septembrie 1955 - 21 martie 2020).Cu acest prilej se va lansa antologia "Secundele melcului", publicata in Colectia Echinox, care contine poeme scrise in perioada 1972-2020.Invitati: Ileana Urcan, Ion Pop, Viorel Muresan, Alexandru Gavrilas, Vasile G. Dancu si scriitori bistriteni."Biologic, ar apartine ... citeste toata stirea