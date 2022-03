Despre fotbalul - carte, prima editie

Mircea Gelu Buta, in "Fotbalul prin amintiri", volum de curand scris, editat si lansat, a reusit sa duca fotbalul/ stadionul la biblioteca si, cu el, invitati din galeria "Gloriei" de altadata, nemuritoare, jucatori, antrenori, admiratori, adunati in jurul unei idei de-a crede ca sportul face bine sanatatii, societatii. "Topirea in multime" de pe stadioane este ramanerea in lume din biblioteci. Ioan Pintea vorbeste chiar, preluand sintagma, despre "o lectura a fotbalului".Am citit cartea cu ... citeste toata stirea