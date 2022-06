Despre reverberatia cucurigu-ului

Eram la munca pe teren, intr-o localitate rurala, intr-un sat situat in Lenningen Tal (Valea Lenningen), si, in pauza de amiaza, am iesit sa iau o gura de aer curat, sa ma mai dezmortesc si sa ofer ochilor si altceva drept hrana decat vesnicele acte si registre, mai mult sau mai putin prafuite, o caracteristica inerenta activitatii din arhive. Mai mult, din cea in care ma aflam de acea data, nu prea se vedea cine stie ce pe singurul geam cu care era prevazuta incaperea, mult prea mic pentru a ... citeste toata stirea