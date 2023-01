Dictionarul-antologie al poetilor romani pentru care "clipa cea repede" a fost mult prea nefasta

Doi carturari contemporani, Dumitru Cerna si Aurel Podaru, sunt autorii unei lucrari de referinta, "una dintre cele mai tulburatoare carti de acest gen aparute pana in prezent"', dupa aprecierea scriitorului Icu Craciun in cronica sa din revista "Alternante", care apare in Germania, cronica intitulata "Poeti cu destine frante prea devreme".Trebuie sa marturisim ca Dictionarul-antologie "Pasarea cu clont de rubin. Poezia clipei" (Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2022) are o semnificatie ... citeste toata stirea