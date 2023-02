Diploma de Excelenta conferita bistritencei Cleopatra Lorintiu din partea Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania

Bistriteanca Cleopatra Lorintiu a fost distinsa cu Diploma de Excelenta din partea Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania.Scriitor, realizator de televiziune si diplomat, personalitate marcanta a artei si culturii, Cleopatra Lorintiu a primit distinctia "In semn de aleasa pretuire pentru contributia esentiala la imbogatirea patrimoniului cultural universal".Pornind de pe meleagurile bistritene pe care nu le-a uitat niciodata, asezandu-le in carti, dar si in filme ... citeste toata stirea