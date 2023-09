Era toamna anului 1960. Nu implinisem sapte ani. Mai aveam o luna si implineam virsta de scoala, asa cum era atunci. Fratele meu mai mare intra deja in clasa a IV-a. Sora mea trecea intr-a doua. Eu muream de nerabdare sa ajung la scoala, dar, speriat de neprevazutul inevitabil, imi faceam tot felul de ginduri. La gradinita nu prea am fost decit de citeva ori. Aceasta functiona intr-o fosta chilie din cele multe ale fostei manastiri Cosula, in care, pe cind inca era manastire de aproape patru ... citeste toata stirea