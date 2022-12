Dr. Laurentiu Oanea la inmormantarea lui Ion Arion, singurul martir al Unirii de la 1918, impuscat in tren in timp ce flutura tricolorul

Ion Arion s-a nascut in satul Agris, comuna Iara (azi in judetul Cluj), la 3 iunie 1894. In timpul Primului Razboi Mondial a servit in armata imperiala, dupa care a fost demobilizat intorcandu-se acasa.Agrisenii au trimis spre Alba Iulia o delegatie formata din 25 de persoane. Ion Arion, care avea o statura impresionanta, a fost desemnat port-drapel. Oamenii au mers cu carutele, prin Buru, Moldovenesti si Turda spre Campia Turzii, unde s-au urcat in trenul spre Alba Iulia.In gara Teius, ... citeste toata stirea