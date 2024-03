Duelul publicistului cu prozatorul

Am cotrobait prin hectarele de publicistica ale lui Cornel Cotutiu, mai ales prin acele unghere in care prozatorul luceste ca un licurici estival. (Ion Radu Zagreanu)Cand scriam despre volumul de publicistica Gheare blande (Editura George Cosbuc, Bistrita, 2023), al scriitorului beclenar Cornel Cotutiu, afirmam urmatoarele: ,,Personal am cotrobait prin hectarele lui de publicistica, mai ales prin acele unghere in care prozatorul luceste ca un licurici estival."Aceasta intentie de lectura am ... citește toată știrea