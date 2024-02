Dumitru Cuc - Dincolo de aurul secundei

Lectura cartii: DINCOLO DE AURUL SECUNDEI, scrisa de Dumitru CUC, a fost, pentru mine, un prilej de a lua cunostinta despre un Destin trait eroic.Publicata la Editura NICO din Targu-Mures, in anul 2023, lucrarea de fata cuprinde, pe parcursul a 150 de pagini, in modul cel mai sintetic posibil, Viata unui om care a practicat si antrenat tineri in Sportul Luptelor.Curiozitatea mea a fost permanenta cat timp am citit acest volum, deoarece nu am stiut nimic despre cariera autorului, desi l-am ... citește toată știrea