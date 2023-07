Cu experienta dobandita in alte drumetii anterioare de avengura la care a participat in Spania, Franta, Italia, la 1 mai 2023, Lisa Millard, licentiata in biologie, insotita de doi dintre fiii sai, Rowan, de 25 ani si Logan, de 22 ani a decis sa-si testeze calitatile fizice si psiho-volitive pe Via Transilvanica, traseu turistic amenajat la initiativa Asociatiei Tasuleasa Social din judetul Bistrita-Nasaud, al carei presedinte este Tibi Useriu, Marele Campion de la Artic Ultra.Traseul masoara ... citeste toata stirea