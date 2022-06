Editorial: In mijlocul mortii, cu mine esti

Titlul porneste de la un citat din Psalmul 22 asezat de Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" pe panoul memorial din Cimitirul Evanghelic Bistrita: "Ca de voi si umbla in mijlocul mortii, nu ma voi teme de rau; ca Tu cu mine esti".In vremurile acestea in care parca cititorii se imputineaza, necunoscand istoria literaturii, sunt importante asemenea gesturi precum cel al managerului Bibliotecii Judetene Bistrita-Nasaud, scriitorul Ioan Pintea, de a pastra in memoria colectiva scriitorii locului. ... citeste toata stirea