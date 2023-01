Elena Ciotmonda - Premiul Rasunetul Cultural la Festivalul "Vasile Lucaciu"

Elena Ciotmonda (nascuta in 15 aprilie 2004) este o tanara efervescenta si foarte talentata din zona noastra. E din Bargaul lui Aurel Rau si Dinu Flamand. Imi pare o liceana plina de forta. Este eleva in clasa a XII-a la Colegiul National Andrei Muresanu, Bistrita, frecventand, in perioada liceului si cercul literar de la Palatul Copiilor Bistrita. A publicat in Antologia Tinere Condeie, Editura Zorio, 2019, in Anuarul bargauan, nr. 9/ 2019, la Posta redactiei pe Platforma culturala online "O ... citeste toata stirea