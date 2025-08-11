Editeaza

ELENA M. CIMPAN. FILMUL VERII

Sursa: Rasunetul
Luni, 11 August 2025, ora 09:45
"Anul meu la Oxford" ( "My Oxford Year" ), lansat la 1 august 2025, este pelicula ce ruleaza pe Netflix, cu subtritare in limba romana, ce are mari sanse de a deveni "filmul verii", judecand dupa faptul ca s-a aflat in Top 10 al urmaritorilor din multe tari, chiar din prima zi.

Poveste, personaje, decor, muzica isi dau mana intr-o creatie cinematografica de neuitat, in regia lui Iain Morris, dupa romanul cu acelasi nume al Juliei Whelan. Cele doua personaje centrale, Anna de la Vega, ...citește toată știrea

