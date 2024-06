Elena M. Cimpan : (In) Semne, la fel de actuale, pe marginea poeziei lui Marcel Miron

Cum sa nu scriu despre noul volum de poezie, al lui Marcel Miron, poet si preot, fost protopop de Husi, de dincolo de Carpati, neam de neam cu Theodor Damian, dar si de poezie, invitat in repetate randuri la Societatea "Conexiuni", Bistrita, anii 2010-2018, volum intitulat "Semne contemporane", o editie bilingva romano- germana, "Gegenwartige Zeichen", cu traduceri in limba germana de Mircea M. Pop si Joachim Schwietzke, aparut la Editura "Timpul", Iasi, 2024, dupa ce am primit cartea cu un ... citește toată știrea