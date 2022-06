Elena M. Cimpan: OMLETA

Era un loc in oras unde, pe langa prajituri, torturi, inghetata, rulade, budinci, covrigei, cozonaci, checuri si alte produse de patiserie, de farmecul si atractivitatea celor din confiseriile pariziene, pline de culoare, de ineditul aranjamentelor ca-n galeriile de arta, pe langa cafea, cu cofeina si fara, cappuccino, latte-uri lungi, scurte, sucuri de tot felul, platouri dulci pentru ocazii la fel de dulci, dimineata, pana in ora pranzului, se putea manca o omleta sau oua ochiuri, intr-un mic ... citeste toata stirea