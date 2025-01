Elena M. Cimpan. Toate cartile ar trebui sa fie "de la om la om"

Citind cartea "De la om la om", scrisa de Mircea Gelu Buta, In Honorem profesorului universitar doctor, Dumitru Dumitrascu, aparuta la Editura Medicala Universitara "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, 2024, am gandit, intr-o clipa de idealism, insufletita de frumusetea artei, ca toate cartile ar trebui sa fie asa, de la om la om, sa-l vizeze pe celalalt, fara a uita de sine, sa poarte ca titlu secundar aceasta frumoasa trimitere catre paliere egale, bazate pe admiratie, respect, umanism. Am aflat ... citește toată știrea