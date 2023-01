Elena M. Cimpan: Toate zilele sunt internationale.Cititul impreuna

Motto: "Ca nu este alta mai frumoasa, si mai de folos in toata viata omului zabava, decat cetitul cartilor..."( Miron Costin, in "De neamul moldovenilor" )Sa fie accentul pe citit? Sa fie pe impreuna?In 1 februarie, se sarbatoreste Ziua Internationala a Cititului Impreuna ( prescurtat, ZICI, desi ar trebui sa fie ZICI ) si este ziua de nastere a lui Ion Luca Caragiale, desi, in calendarul meu cu scriitori, 30 ianuarie este data pentru cel ce-a scris "O scrisoare pierduta". Cum ziua lui ... citeste toata stirea