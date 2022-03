Elena Sasarman, "Privind inapoi cu iubire", un act de valorizare a experientei de viata

Daca unii autori, in scrierile lor memorialistice, au privit in trecut cu resentimente, unii chiar cu manie (parafrazand celebra piesa de teatru a lui John Osborne: "Priveste inapoi cu manie"), in cartea sa intitulata sugestiv "Privind inapoi cu iubire", aparuta la Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021, priveste inapoi, cu multa iubire, parcursul unei vieti implinite in sanul familiei sale si in societate - o viata traita in spiritul dragostei si al respectului pentru parinti, pentru pamantul ... citeste toata stirea