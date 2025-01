EMINESCU, CA VESNICIA CERULUI

Dor de EminescuAu curs atatea verbe pe pagini de povesteCum curge Oltul de veacuri prin CarpatiSi dorul si-a cioplit cuvintele pe cresteCum iubirea trece de la parinti in frati.De atata dor zapezile cern poeme in brazdeSi cuvintele lui se fac stele pe cer de ape,Paginile, in clipe ancestrale, ne sunt gazde,Si, pe nestiute vin din vesnicie sa se-adape.Imi este dor de Eminescu pe inserateCand ii citesc versul pe genunchi de iubita,Construiesc din metafore cu migala ... citește toată știrea