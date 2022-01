Eminescu si demnitatea Presei

A scrie despre demnitatea sau verticalitatea presei in vremea noastra e un lucru dificil. Daca ne intoarcem in timp, in anii '90, post revolutionari, nu putem trece cu vederea obedienta televiziunii publice fata de regimul neocomunist instaurat in Romania la acea vreme. Victor Popescu, intr-un articol publicat in "Observator Cultural", (nr. 1052), din 4.03. 2021, scria ca avem la ora actuala o presa debusolata, gata oricand sa pactizeze cu elitele politice sau economice. Motivele sunt, evident, ... citeste toata stirea