Eminescu si rugaciunea

S-a spus pe drept cuvant ca Rugaciunea reprezinta primul pas prin are omul isi inalta inima si sufletul catre Dumnezeu. Mitropolitul Antonie Plamadeala al Ardealului spunea ca Rugaciunea e modul nostru de a sta de vorba cu Dumnezeu. Atunci cand vorbim de Rugaciune gandul ne duce la indemnul Mantuitorului Iisus Hristos: ,,Tu insa cand te rogi, intra in camara ta si, inchizand usa, roaga-te Tatalui tau Care vede in ascuns, si Tatal tau, Care vede in ascuns, iti va rasplati tie." (Matei 6,6). Tot ... citeste toata stirea