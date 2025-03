Episcopul Benedict Bistriteanul vine la Muzeul din Bistrita la vernisajul artistului plastic Horia Esiganus

In acest inceput de post fierbinte, pironit cu vesti ingrijoratoare care vin de pretudindeni, convins adanc ca in ciuda vremurilor, Hristos va invia si celor din morminte le va darui viata vesnica, va invit cu emotie sa participati,Luni, 10 martie ora 17.00, la Muzeul din Bistrita, Strada General Grigorie Balan nr. 19,La vernisarea unei expozitii de exceptie,RUGAEsI-VA CU GLAS TARE- CU PENSULA IN MANA IN URMA PSALMILOR LUI DAVIDa artistului plastic Horia Esiganus. Aveti in imagine ... citește toată știrea