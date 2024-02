Evadarea in imaginar

De ce sa ne mai amintim de "Saeculum" si de alte intamplari petrecute cu 4 decenii in urma? Intrebare legitima. In functie de raspuns cititorul va sti sa aleaga daca va citi in continuare acest studiu de antropologie culturala sau isi va gasi alte indeletniciri. Am inteles de mult ca nu am motive sa presupun ca persoanele care ajung in contact cu acest text vor dori sa-l citeasca. Oferta este uriasa, alegerea dificila, capcanele ne asteapta peste tot. Cu toate acestea sunt optimist. Subiectul ... citește toată știrea