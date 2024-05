Fanii muzicii rock vor putea urmari filmul concert GHOST: RITE HERE RITE NOW in luna iunie, in reteaua de cinematografe Happy Cinema

Luna iunie vine cu o veste buna pentru fanii muzicii rock: filmul concert GHOST: RITE HERE RITE NOW poate fi urmarit la cinematografele Happy Cinema din Buzau, Bistrita, Bacau, Botosani si la Gradina de vara Herastrau. Trupa suedeza de rock teatral premiata cu GRAMMY, senzatia globala GHOST, are aproape 10 miliarde de stream-uri si continua sa aduca "spectacolul euforic" (ROLLING STONE) al concertelor sale unui public in continua crestere, cel mai recent pe triumfatorul turneu RE-IMPERATOUR U.S. ... citește toată știrea