In proximitatea creativitatii mitopoetice se situeaza prozele Doinei Cetea din volumul Dincolo (Editura Scoala Ardeleana, 2022), incadrate in formula mai larga a unui fantastic bine temperat. Vocatia de povestas nastrusnic a poetei se imbina cu tendinta liber consimtita de expandare a naratiunii in spatialitatea misterului si a vorbirii in talcuri. Planul realitatilor povestite este, de cele mai multe ori, alaturat unor conotatii plurale, semnificative la nivel de epos, cu ascendenta in ... citeste toata stirea