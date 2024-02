Farsang - sarbatoare a sfarsitului de iarna gazduita de comunitatea maghiara din Tonciu

In traditia comunitatii maghiare si sasesti din judetul Bistrita-Nasaud, sarbatoarea Farsangului (Farsang - Fasching) era considerata una de mare importanta. Acest obicei stravechi, provenit din supravietuirea credintelor precrestine, este o sarbatoare a sfarsitului de iarna, o "inmormantare" simbolica plina de veselie, parade si scene amuzante.Farsangul nu are o data fixa, se celebreaza intre Boboteaza si inaintea intrarii in postul Pastelui, cu toate obiceiurile legate de acest eveniment. ... citește toată știrea