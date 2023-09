Consiliul IGF care are loc zilele acestea in Israel, la Haifa, a avut in centru alegerile, pentru urmatorii patru ani, a presedintelui ce va reprezenta uniunea la nivel mondial. Presedintii delegatiilor din tarile asociate l-au mandatat pe prof. dr. Dorel Cosma de a fi presedinte pentru inca un mandat.De la fata locului, presedintele Dorel Cosma ne-a declarat: ",,Este o functie deosebit de onoranta. Si daca am fost investit pentru un nou mandat inseamna ca am realizat lucruri frumoase pentru ... citeste toata stirea