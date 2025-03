Femeia in satul romanesc. Pasionatii de fotografie sunt asteptati la Concurs National de Fotografie Etnografica organizat de CJC BN

Concurs National de Fotografie Etnografica,"Oameni, locuri, traditii",editia I, 2025Tema: "Femeia in satul romanesc"ArgumentConcursul de fotografie etnografica "Oameni, locuri, traditii" isi propune sa celebreze viata rurala din Romania, cu un accent deosebit pe traditiile, valorile si obiceiurile care definesc comunitatile din diverse regiuni ale tarii. Editia din 2025 pune in centrul atentiei un subiect esential in contextul vietii rurale: "Femeia in satul romanesc". Femeile din satele ... citește toată știrea