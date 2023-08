Povestea Lidiei, personajul central al acestei carti, reprezinta un fragment din universul concentrationar al blestematului lagar de exterminare Auschwitz- Birkenau din timpul celui de-al doilea razboi mondial. Autorii acestei emotionante evocari sunt Lidia Maksymowicz, o supravietuitoare a holocaustului, ajunsa acum la 84 de ani si, Paolo Rodari, cel care a pus in pagina tulburatoarea ei poveste. Cartea a aparut in Editura ,,Bookzone'', Bucuresti 2022, in traducerea Mariei Dosei, cu o prefata ... citeste toata stirea