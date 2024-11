Filmul cu si despre Gen Z, VIS. VIAEsA, in premiera pe 23 si 24 noiembrie la Bistrita

VIS.VIAEsA (Imaginary Youth), lungmetrajul documentar de debut al regizoarei Ruxandra Gubernat, va avea premiera la Bistrita, la Cinema Happy, pe 23 si pe 24 noiembrie, de la ora 14:30, pentru care biletele sunt disponibile online.Primul film documentar despre Gen Z produs in Romania, in care trei adolescenti sunt urmariti de camera de filmat timp de 4 ani, are ca rezultat un film direct, puternic, cu multa muzica si adolescenti sinceri. In timp ce isi fac planuri sa plece din Romania dupa ce ... citește toată știrea