Volumul bilingv al Titinei Nica Esene, intitulat "Poezii alese" sta sub semnul unei sensibilitati poetice cu profunde reflectii existentiale. Poemele sale sunt o dimensionare accentuata a amintirilor si a imaginatiei sale creative.Imbracata in culorile anotimpurilor, pe care le asociaza cu cele ale varstei umane, poezia doamnei Titina Nica Esene este plina de frumusete, sinceritate, gingasie si seninatate. Se exprima direct, in dulcele stil clasic, fara ornamente stilistice impovaratoare, ... citeste toata stirea