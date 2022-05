Flopy este o broscuta testoasa. O broscuta care, prin prezenta ei, mi-a amintit intamplari de cand eram copil. Trebuie sa spun ca e mult de atunci. M-am nascut la Bistrita, in prima jumatate a secolului trecut. Razboiul, mi-a purtat pasii departe, dincolo de munti, aproape de Dunare. Acolo am vazut primii marinari, orasul fiind port la Dunare, si prima broscuta testoasa. Nu este legata de marinari, dar am tinut sa va spun asta, deoarece uniforma marinareasca a avut un impact profund asupra mea. ... citeste toata stirea