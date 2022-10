Florina Ilis: Azilul de batrani

Dupa o anumita varsta, in amintirile oamenilor nu mai exista in mod clar notiunile de trecut si de prezent. Se intampla sa-ti amintesti lucruri din trecutul indepartat, chiar din copilarie, atat de viu si de limpede de parca s-ar fi intamplat ieri, iar ceea ce s-a petrecut cu o zi in urma sa nu mai tii minte. Ce se intampla cu creierul nostru?, se intreba batranul. Cand se ridicase din pat inca mai stia ce visase, dar, in secunda urmatoare, uitase. Fusese un vis frumos, totusi. Altfel nu si-ar ... citeste toata stirea