Fara a fi acuzat ca fac o critica de complezenta sau o recenzie encomiastica, imi asum afirmatia, scrisa cu ceva timp in urma, repetand faptul ca profesorul Liviu Paius este unul din cei mai competenti autori in domeniul folclorului Esarii Nasaudului. Pana la ora actuala, a tiparit 16 carti, majoritatea legate de productiile folclorice din acest tinut (de pilda, Folclorul Esarii Nasaudului, editia a II-a, din 2009, are peste 800 de pagini), dar si despre invatamantul romanesc din Rodna ... citeste toata stirea