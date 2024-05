Gala IGF GOLD STAR - Marsilia

In perioada 18-20 mai 2024, reprezentantii Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F) au fost prezenti la Marsilia - Franta, in vederea organizarii Galei de Premiere I.G.F. "Gold Star" (Ex - Oscar in Folclor). Mentionam faptul ca anul trecut, in perioada 5-8 mai 2023 specialisti in folclor din 16 tari ale lumii au fost prezenti la Satu Mare, cand s-a desfasurat sedinta Biroului Executiv al IGF, cat si gala de premiere.Astfel, sambata 18 mai 2024, in Sala Centrului Cultural din Marsilia s-au decernat, ... citește toată știrea