Ganduri ce prind glas

Textul de fata s-ar putea numi si ganduri la "Ganduri", pentru ca astfel se numeste volumul lui Dumitru Alexandru Bar, aparut la Editura "Ecou transilvan", din Cluj-Napoca, in anul 2020. Un volum bilingv, aflat pe drumul traducerilor. In limba engleza, evident. Traducatorul, si prefatator al cartii, Zorin Diaconescu, spune despre autor, aflat la al treilea volum, ca "poate trece drept neo-impresionist in devenire, captivat deopotriva de dilemele existentiale si de varietatea exprimarii poetice