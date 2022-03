Ganduri despre randuri

Am gasit candva o cugetare care mi-a placut tare mult, ce spunea cam asa: "Cand deschizi copertile unei carti si incepi s-o cercetezi, e ca si cand ai arunca o privire in sufletul celui care a creat-o.". Acest simtamant l-am avut si eu citind cartea domnului Vasile V. Filip, Cronici, povestiri, marturisiri, iesita de curand de sub tipar (Ed. Charmides, 2022). Este opera unui om care intreaga viata a pus temei pe munca tenace, atat in plan profesional, cat si cultural, si a avut mereu ca ... citeste toata stirea