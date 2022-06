Gavril Scridon, cercetator al literaturii maghiare

Pe profesorul Gavril Scridon, titular al cursului despre marii clasici de la Facultatea de Litere a Universitatii clujene din anii 70-80, l-am cunoscut bne, lucrand cu el ani de zile in cadrul Societatii de Stiinte Filologice, unde Domnia sa fusese ales presedinte al Filialei clujene, urmandu-l in aceasta functie pe Romulus Todoran. La randul meu, fusesem ales cu ani in urma responsabil al Sectiei Literare a acestui for, la Limba activand o vreme C.Sateanu, iar pe urma Mircea Borcila. Am ... citeste toata stirea