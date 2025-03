GEORGE CALINESCU - 60

In ziua de 12 martie 2025, sa ne reamintim o clipa de personalitatea complexa a literaturii romane GEORGE CALINESCU, prozator, dramaturg, poet, critic si istoric literar, eseist, ziarist, cu prilejul comemorarii la 60 de ani de la moarte.Se naste la Bucuresti in anul 1899, fiind fiul Mariei Visan, crescut de impegatul CFR Constantin Calinescu si sotia sa Maria, in casa carora mama baiatului era menajera.Familia Calinescu, impreuna cu mama baiatului se muta la Botosani, apoi la Iasi, unde ... citește toată știrea